Угрожал “прибить”: в Киевской области 62-летний мужчина изнасиловал женщину в лесополосе
В Киевской области в лесополосе 62-летний мужчина изнасиловал женщину, которая шла к железнодорожной станции.
Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили в областной Национальной полиции, обнародовав видео допроса насильника.
Инцидент произошел около пяти утра в селе Кучаков (Бориспольский район), в лесополосе вблизи железнодорожных путей.
50-летняя женщина, местная жительница, направлялась на железнодорожную станцию. К ней сзади подошел злоумышленник. Угрожая применить насилие, он изнасиловал потерпевшую.
Полицейские оперативно установили обстоятельства преступления и личность насильника.
Им оказался 62-летний мужчина из Черниговской области. Его уже задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Что грозит насильнику
Во время допроса злоумышленник рассказал, что “ехал рано на работу” и увидел женщину, которая шла одна. Он приблизился к ней сзади и угрожал “прибить”, пытался закрыть пострадавшей глаза.
По факту изнасилования следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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