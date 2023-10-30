Угрожал “прибить”: в Киевской области 62-летний мужчина изнасиловал женщину в лесополосе

В Киевской области в лесополосе 62-летний мужчина изнасиловал женщину, которая шла к железнодорожной станции.

Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили в областной Национальной полиции, обнародовав видео допроса насильника.

Инцидент произошел около пяти утра в селе Кучаков (Бориспольский район), в лесополосе вблизи железнодорожных путей.

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50-летняя женщина, местная жительница, направлялась на железнодорожную станцию. К ней сзади подошел злоумышленник. Угрожая применить насилие, он изнасиловал потерпевшую.

Полицейские оперативно установили обстоятельства преступления и личность насильника.

Им оказался 62-летний мужчина из Черниговской области. Его уже задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Что грозит насильнику

Во время допроса злоумышленник рассказал, что “ехал рано на работу” и увидел женщину, которая шла одна. Он приблизился к ней сзади и угрожал “прибить”, пытался закрыть пострадавшей глаза.

По факту изнасилования следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В начале сентября в городе Пятихатки Днепропетровской области в кустах нашли тело 16-летней Елизаветы Головни. Следствие выяснило, что убийство совершил местный 46-летний житель, отец пятерых детей. Он сначала изнасиловал школьницу, а потом ее задушил.

Источник : Нацполиция

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