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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Погрожував “прибити”: на Київщині 62-річний чоловік зґвалтував у лісосмузі жінку

Ліс
Фото: Unsplash

На Київщині в лісосмузі 62-річний чоловік зґвалтував жінку, яка йшла до залізничної станції.

Про це в понеділок, 30 жовтня, повідомили в обласній Національній поліції, оприлюднивши відео допиту ґвалтівника.

Інцидент трапився близько п’ятої ранку в селі Кучаків (Бориспільський район), у лісосмузі поблизу залізничних колій.

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50-річна жінка, місцева мешканка, прямувала на залізничну станцію. До неї ззаду підійшов зловмисник. Погрожуючи застосувати насильство, він зґвалтував потерпілу.

Поліцейські оперативно встановили обставини злочину та особу ґвалтівника.

Ним виявився 62-річний чоловік з Чернігівщини. Його вже затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Що загрожує ґвалтівнику

Під час допиту зловмисник розповів, що “їхав рано на роботу” і побачив жінку, яка йшла сама. Він наблизився до неї ззаду і погрожував “прибити”, намагався закрити постраждалій очі.

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За фактом зґвалтування слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

На початку вересня в місті П’ятихатки Дніпропетровської області в кущах знайшли тіло 16-річної Єлизавети Головні. Слідство з’ясувало, що вбивство скоїв місцевий 46-річний мешканець, батько п’ятьох дітей. Він спочатку зґвалтував школярку, а потім її задушив.

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Джерело: Нацполіція
Жінка і чоловік, Зґвалтування, Київська область, Нацполіція
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