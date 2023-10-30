Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Российские оккупанты расстреляли целую семью в оккупированном городе Волноваха (Донецкая область) после отказа хозяина отдать свой дом. Погибли девять человек.
О подробностях очередного военного преступления РФ рассказали в Донецкой областной прокуратуре.
Расстрел во сне
Следствие предварительно установило, что в октябре 2023 года в частный дом семьи Капканец в Волновахе пришли лица кавказской внешности. Они были одеты в военную форму и вооружены.
Оккупанты требовали, чтобы семья освободила дом для проживания одного из подразделений армии РФ. Однако 53-летний хозяин отказался.
В ответ на это захватчики пригрозили членам его семьи физической расправой и ушли.
А 27 октября представители войск РФ вернулись в дом. Они расстреляли всех девятерых членов семьи из огнестрельного оружия. На тот момент люди уже спали.
Среди убитых – три женщины и двое маленьких детей 2014 и 2018 годов рождения.
Прокуратура также обнародовала фото с места жуткого преступления. На них видно, что погибшие обнимали друг друга перед смертью.
Внимание! Фото 18+
Ранее сообщалось, что оккупанты убили Андрея Капканца, его жену Наталью, детей Анастасию, Никиту, а также гостей, оставшихся в доме после празднования дня рождения бабушки.
На утро всех девятерых членов семьи обнаружили расстрелянными в кроватях.
Расстрел в Волновахе: открыто производство
По факту расстрела спящей семьи открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Максимальное наказание за это преступление – пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Фото: Astra
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