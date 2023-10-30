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Юлия Соколова, редактор ленты

Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе

Розстріл родини у Волновасі
Фото: Getty Images

Российские оккупанты расстреляли целую семью в оккупированном городе Волноваха (Донецкая область) после отказа хозяина отдать свой дом. Погибли девять человек.

О подробностях очередного военного преступления РФ рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

Расстрел во сне

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Следствие предварительно установило, что в октябре 2023 года в частный дом семьи Капканец в Волновахе пришли лица кавказской внешности. Они были одеты в военную форму и вооружены.

Оккупанты требовали, чтобы семья освободила дом для проживания одного из подразделений армии РФ. Однако 53-летний хозяин отказался.

В ответ на это захватчики пригрозили членам его семьи физической расправой и ушли.

Мапа бойових дій

Карта: Deep State

А 27 октября представители войск РФ вернулись в дом. Они расстреляли всех девятерых членов семьи из огнестрельного оружия. На тот момент люди уже спали.

Среди убитых – три женщины и двое маленьких детей 2014 и 2018 годов рождения.

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Прокуратура также обнародовала фото с места жуткого преступления. На них видно, что погибшие обнимали друг друга перед смертью.

Внимание! Фото 18+

Ранее сообщалось, что оккупанты убили Андрея Капканца, его жену Наталью, детей Анастасию, Никиту, а также гостей, оставшихся в доме после празднования дня рождения бабушки.

На утро всех девятерых членов семьи обнаружили расстрелянными в кроватях.

Вбивство родини Капканець у Волновасі 27 жовтня 2023
Фото: Astra
Вбивство родини Капканець у Волновасі 27 жовтня 2023
Фото: Astra
Вбивство родини Капканець у Волновасі 27 жовтня 2023
Фото: Astra
Вбивство родини Капканець у Волновасі 27 жовтня 2023
Вбивство родини Капканець у Волновасі 27 жовтня 2023
Вбивство родини Капканець у Волновасі 27 жовтня 2023

Расстрел в Волновахе: открыто производство

По факту расстрела спящей семьи открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Максимальное наказание за это преступление – пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

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Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе

Источник: Донецкая областная прокуратура

Фото: Astra

Война в Украине, Убийство, Військові злочини, Волноваха, Донецкая область, Прокуратура, Сім’я
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