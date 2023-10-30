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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі

Розстріл родини у Волновасі
Фото: Getty Images

Російські окупанти розстріляли цілу родину в окупованому місті Волноваха (Донецька область) після відмови господаря віддати свій будинок. Загинули дев’ятеро людей.

Про деталі чергового воєнного злочину РФ розповіли в Донецькій обласній прокуратурі.

Розстріл уві сні

Зараз дивляться

Слідство попередньо встановило, що в жовтні 2023 року до приватного будинку родини Капканець у Волновасі прийшли особи кавказької зовнішності. Вони були одягнуті у військову форму та озброєні.

Окупанти вимагали, щоб родина звільнила будинок для проживання одного з підрозділів армії РФ. Однак 53-річний господар відмовився.

У відповідь на це загарбники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою і пішли.

Мапа бойових дій

Мапа: Deep State

А 27 жовтня представники військ РФ повернулись до помешкання. Вони розстріляли усіх дев’ятьох членів родини із вогнепальної зброї. На той момент люди вже спали.

Серед вбитих – троє жінок та двоє маленьких дітей 2014 й 2018 років народження.

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Прокуратура також оприлюднила фото з місця моторошного злочину. На них видно, що загиблі обіймали один одного перед смертю.

Увага! Фото 18+

Раніше повідомлялося, що окупанти вбили Андрія Капканця, його дружину Наталію, дітей Анастасію, Микиту, а також гостей, які залишилися в будинку після святкування дня народження бабусі.

На ранок усіх дев’ятьох членів родини виявили розстріляними в ліжках.

Вбивство родини Капканець у Волновасі 27 жовтня 2023
Фото: Astra
Вбивство родини Капканець у Волновасі 27 жовтня 2023
Фото: Astra
Вбивство родини Капканець у Волновасі 27 жовтня 2023
Фото: Astra
Вбивство родини Капканець у Волновасі 27 жовтня 2023
Вбивство родини Капканець у Волновасі 27 жовтня 2023
Вбивство родини Капканець у Волновасі 27 жовтня 2023

Розстріл у Волновасі: відкрито провадження

За фактом розстрілу сплячої родини відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Максимальне покарання за цей злочин – довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: Astra

Війна в Україні, Вбивство, Воєнні злочини, Волноваха, Донецька область, Прокуратура, Сім’я
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