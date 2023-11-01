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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Російські БпЛА атакували Хмельницький район: пролунали вибухи

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

У ніч на 1 листопада на Хмельниччині пролунали вибухи під час атаки дронів-камікадзе Shahed (Шахед).

В обласній військовій адміністрації підтвердили, що вибухи лунають у Хмельницькому районі. Працювала протиповітряна оборона.

– Хмельницький район. Чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях! – наголосив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Згодом він подякував силам ППО “за відмінну роботу”.

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Тюрін уточнив, що станом на зараз повідомлень про постраждалих або пошкодження цивільної інфраструктури немає.

Мапа України

Мапа: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух ударних дронів за кількома напрямками:

  • Група БпЛА була помічена в Хмельницькій області, ймовірний напрямок – Старокостянтинів. Це місто якраз знаходиться в Хмельницькому районі. Там розташований військовий аеродром, який вже неодноразово атакували війська РФ.
  • Декілька груп дронів рухалися в Кіровоградській області в напрямку на Умань.
  • Спостерігалося декілька груп Шахедів у Полтавській області, в напрямку на Кременчук.

Останні атаки на Хмельниччину

У ніч на 31 жовтня російські ударні дрони також рухалися в напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині. Водночас сили ППО спрацювали ефективно, і про якісь ураження не повідомлялося.

30 жовтня в Хмельницькій і Черкаській областях прогриміли потужні вибухи під час атаки дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони спрацювали на відмінно. Постраждалих і пошкоджень не було.

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Вночі 25 жовтня під удар під час збиття дронів потрапила територія неподалік Хмельницької АЕС. Вибухом було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. А в Славуті постраждали близько 300 багатоквартирних будинків, приватні будинки, об’єкти освіти, промислові підприємства, адмінбудівля, крамниця, автомобілі.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 615-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Війна в Україні, Дрони, Старокостянтинів, Хмельницька область
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