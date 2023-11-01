Російські БпЛА атакували Хмельницький район: пролунали вибухи
У ніч на 1 листопада на Хмельниччині пролунали вибухи під час атаки дронів-камікадзе Shahed (Шахед).
В обласній військовій адміністрації підтвердили, що вибухи лунають у Хмельницькому районі. Працювала протиповітряна оборона.
– Хмельницький район. Чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях! – наголосив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Згодом він подякував силам ППО “за відмінну роботу”.
Тюрін уточнив, що станом на зараз повідомлень про постраждалих або пошкодження цивільної інфраструктури немає.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух ударних дронів за кількома напрямками:
- Група БпЛА була помічена в Хмельницькій області, ймовірний напрямок – Старокостянтинів. Це місто якраз знаходиться в Хмельницькому районі. Там розташований військовий аеродром, який вже неодноразово атакували війська РФ.
- Декілька груп дронів рухалися в Кіровоградській області в напрямку на Умань.
- Спостерігалося декілька груп Шахедів у Полтавській області, в напрямку на Кременчук.
Останні атаки на Хмельниччину
У ніч на 31 жовтня російські ударні дрони також рухалися в напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині. Водночас сили ППО спрацювали ефективно, і про якісь ураження не повідомлялося.
30 жовтня в Хмельницькій і Черкаській областях прогриміли потужні вибухи під час атаки дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони спрацювали на відмінно. Постраждалих і пошкоджень не було.
Вночі 25 жовтня під удар під час збиття дронів потрапила територія неподалік Хмельницької АЕС. Вибухом було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. А в Славуті постраждали близько 300 багатоквартирних будинків, приватні будинки, об’єкти освіти, промислові підприємства, адмінбудівля, крамниця, автомобілі.
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