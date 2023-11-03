В Винницкой области во время ночной атаки дронов сбили один Shahed
В Винницкой области ночью 3 ноября во время воздушной тревоги были слышны взрывы — работала наша противовоздушная оборона.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
Во время вражеской атаки боевая работа продолжалась почти 5 часов.
В зоне ответственности ОК Юг уничтожено 11 дронов Shahed-131/136: по три беспилотника в Кировоградской и Николаевской областях; два БпЛА сбили над Одесской областью; по одному дрону в Херсонской, Днепропетровской и Винницкой областях.
К сожалению, есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области.
Подробнее о том, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно узнать на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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