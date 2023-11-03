В Винницкой области во время ночной атаки дронов сбили один Shahed

В Винницкой области ночью 3 ноября во время воздушной тревоги были слышны взрывы — работала наша противовоздушная оборона.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Во время вражеской атаки боевая работа продолжалась почти 5 часов.

Сейчас смотрят

В зоне ответственности ОК Юг уничтожено 11 дронов Shahed-131/136: по три беспилотника в Кировоградской и Николаевской областях; два БпЛА сбили над Одесской областью; по одному дрону в Херсонской, Днепропетровской и Винницкой областях.

К сожалению, есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области.

Подробнее о том, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно узнать на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.