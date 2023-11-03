На Вінничині під час нічної атаки дронів збили один Shahed
На Вінничині вночі 3 листопада під час повітряної тривоги було чути вибухи – працювала наша протиповітряна оборона.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Під час ворожої атаки бойова робота тривала майже 5 годин.
В зоні відповідальності ОК Південь знищено 11 дронів Shahed-131/136: по три безпілотники в Кіровоградській і Миколаївській областях; два БпЛА збили над Одещиною; по одному дрону в Херсонській, Дніпропетровській та Вінницькій областях.
На жаль, є влучання по технічній території інфраструктурного об’єкта на Одещині.
Докладніше про те, де зараз в Україні оголошена тривога, можна дізнатися на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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