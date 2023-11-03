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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Вінничині під час нічної атаки дронів збили один Shahed

На Вінничині під час нічної атаки дронів збили один Shahed
Фото: Факти ICTV

На Вінничині вночі 3 листопада під час повітряної тривоги було чути вибухи – працювала наша протиповітряна оборона.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Під час ворожої атаки бойова робота тривала майже 5 годин.

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В зоні відповідальності ОК Південь знищено 11 дронів Shahed-131/136: по три безпілотники в Кіровоградській і Миколаївській областях; два БпЛА збили над Одещиною; по одному дрону в Херсонській, Дніпропетровській та Вінницькій областях.

На жаль, є влучання по технічній території інфраструктурного об’єкта на Одещині.

Докладніше про те, де зараз в Україні оголошена тривога, можна дізнатися на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Війна в Україні, Вінницька область, Вибух
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