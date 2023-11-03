В центре оккупированной Волновахи прогремели взрывы: куда “прилетело”
В центре временно оккупированной Волновахи Донецкой области 3 ноября прогремели взрывы.
Прилет зафиксировали по бывшему дому культуры железнодорожников, где сейчас располагаются российские оккупанты, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
— Волноваха. Бавовна. Прилет в центре города. ПВО оккупантов не замолкает. Хорошие новости пятницы, — отметил он.
По его словам, очевидцы говорят, что “неплохо у оккупантов и коллаборантов пригорело”, но других подробностей пока нет.
Сегодня также слышали взрывы вблизи ТЭЦ в оккупированном Севастополе. В этом месте расположены промышленные предприятия, в том числе асфальтный завод.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Петро Андрющенко
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