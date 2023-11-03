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Валентина Летяк, редактор ленты

В центре оккупированной Волновахи прогремели взрывы: куда “прилетело”

Вибухи у Волновасі

В центре временно оккупированной Волновахи Донецкой области 3 ноября прогремели взрывы.

Прилет зафиксировали по бывшему дому культуры железнодорожников, где сейчас располагаются российские оккупанты, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Волноваха. Бавовна. Прилет в центре города. ПВО оккупантов не замолкает. Хорошие новости пятницы, — отметил он.

По его словам, очевидцы говорят, что “неплохо у оккупантов и коллаборантов пригорело”, но других подробностей пока нет.

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Сегодня также слышали взрывы вблизи  ТЭЦ в оккупированном Севастополе.  В этом месте расположены промышленные предприятия, в том числе асфальтный завод.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Фото: Петро Андрющенко

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Война в Украине, Взрыв, Волноваха, Донецкая область, Російська агресія
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