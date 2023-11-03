У центрі окупованої Волновахи прогриміли вибухи: куди “прилетіло”

У центрі тимчасово окупованої Волновахи Донецької області 3 листопада пролунали вибухи.

Приліт зафіксували по колишньому будинку культури залізничників, де зараз розташовуються російські окупанти, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Волноваха. Бавовна. “Прильот” в центрі міста. ППО окупантів не замовкає. Добрі новини п’ятниці, – зазначив він.

За його словами, очевидці кажуть, що “непогано в окупантів та колаборантів пригоріло”, але інших подробить поки немає.

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Сьогодні також чули вибухи поблизу ТЕЦ в окупованому Севастополі. У цьому місці розташовані промислові підприємства, зокрема асфальтовий завод.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Петро Андрющенко

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