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Есть четыре версии гибели помощника Залужного: в ГБР выделили основную

Геннадій Частяков
Фото: Факти ICTV

Основная версия гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова — несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством. Но есть еще три, которые выдвинуты в уголовном производстве.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, отвечая на вопрос ведущей Вікна-новин Яны Брензей.

Вторая версия, о которой мы можем говорить — могло произойти умышленное убийство и завершенное покушение на убийство членов семьи Частякова, завуалированное под неумышленное убийство или несчастный случай, организованный по заказу спецслужб РФ с целью дестабилизации военно-политической ситуации в Украине, — подчеркнула она.

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Кроме того, по ее словам, есть версия об умышленном убийстве помощника Залужного, совершенное на почве неприязненных отношений — это могла быть месть, ревность со стороны коллег по службе.

— И еще одна версия, которая рассматривается следствием — это совершение покушения на умышленное убийство другого должностного лица высшего офицерского состава аппарата главкома ВСУ, то есть не Частякова, — объяснила она.

Однако наиболее вероятная из всех четырех версий, как отметила Сапьян, именно первая.

— По делу назначен ряд экспертиз, идет допрос свидетелей для установления всех обстоятельств, которые предшествовали этой трагедии. У следствия есть несколько месяцев, — подытожила советник ГБР.

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Геннадій Частяков

Накануне уголовное производство по делу о взрыве гранаты, который привел к гибели Геннадия Частякова, который был помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, направили в Государственное бюро расследований.

Сейчас следователи ГБР знакомятся с материалами дела, которые наработала Нацполиция.

Валерий Залужный, Взрыв, граната, ГБР, ВСУ, Киевская область, Смерть
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