Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын

В селе Чайки Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков. Его 13-летний сын тяжело травмирован.

По информации Национальной полиции Украины, парень находится под наблюдением врачей. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что это был его помощник Геннадий Частяков.

— При трагических обстоятельствах в свой День рождения в семейном кругу погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье, — отметил Залужный.

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По словам главнокомандующего ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Геннадий Частяков был надежным плечом, который полностью посвятил жизнь Вооруженным силам Украины и борьбе с российской агрессией.

Сейчас полицейские работают на месте происшествия. Начато уголовное производство по факту гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами.

Помощник Залужного Геннадий Частяков погиб в своем доме под Киевом в результате несчастного случая с вероятностью 99,9%, сообщили источники Фактов ICTV. Они указывают, что это трагический случай.

Частякову подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении. Следствие продолжается, но пока нет оснований говорить ни о покушении, ни о российском следе, отмечает осведомленный источник.

Источник : Нацполиция

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