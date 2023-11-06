Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
На Запорожском направлении РФ ударила Искандером по личному составу 128 бригады: погибли военные
6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было
Срочно
Взрывы в Днепропетровской области: есть попадание и сбитые ракеты
На фронте погиб одессит, семью которого в прошлом году убила российская ракета
Призыв отменят: набирать людей в армию будут иначе
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын

граната
Фото: Dreamstime

В селе Чайки Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков. Его 13-летний сын тяжело травмирован.

По информации Национальной полиции Украины, парень находится под наблюдением врачей. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что это был его помощник Геннадий Частяков.

Читайте также
Полицейские нашли военного, который подарил Частякову гранату — МВД
Поліцейські

— При трагических обстоятельствах в свой День рождения в семейном кругу погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье, — отметил Залужный.

Сейчас смотрят

По словам главнокомандующего ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Геннадий Частяков был надежным плечом, который полностью посвятил жизнь Вооруженным силам Украины и борьбе с российской агрессией.

Сейчас полицейские работают на месте происшествия. Начато уголовное производство по факту гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами.

Помощник Залужного Геннадий Частяков погиб в своем доме под Киевом в результате несчастного случая с вероятностью 99,9%, сообщили источники Фактов ICTV. Они указывают, что это трагический случай.

Частякову подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении. Следствие продолжается, но пока нет оснований говорить ни о покушении, ни о российском следе, отмечает осведомленный источник.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!
Читайте также
Командир 128 бригады отстранен, ситуацию расследуют поминутно — Зеленский
Володимир Зеленський

Источник: Нацполиция
Война в Украине, Валерий Залужный, граната, ВСУ, Национальная полиция, Нацполиция, Смерть, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров — Зеленский
зеленський
Вблизи Кривого Рога оккупанты ударили по объекту инфраструктуры: что известно
вибух
Избиения, угрозы, ток. Полковнику ФСБ РФ сообщили о подозрении за пытки гражданских
Полон
Поражение ракетоносителя РФ на заводе в Керчи стало уникальной операцией в истории – Defense Express
Вибух у Керчі - вражений корабель Аскольд
Военный учет на предприятии 2023: эксперт рассказал, как проводится и что известно
Війна

Загрузка

Игры
Видео
От стрелков до поваров: стартовала рекрутинговая кампания от полка Азов

Войску нужны разные профессии. С таким лозунгом стартовала в Украине новая рекрутинговая кампания. 12 бригада специального назначения Нацгвардии Азов в сотрудничестве с крупнейшим в Украине сайтом поиска работы Work.ua будут искать квалифицированных людей всевозможных профессий. И это не только штурмовики и пехотинцы, но и экскаваторщики, водители, механики, делопроизводители.

Василий Сафьянюк
Заявление Борреля об Украине Военные судят за коррупцию | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын
Новая тактика РФ | Херсонец сливал данные россиянам | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын
Впервые за 25 лет Кулеба встретился с… | Идеолога “МНР” осудили | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын
Командира 128 ОГШБр отстранили | Кадры уничтоженного ракетоносителя РФ | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь