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Гибель помощника Залужного: что известно о Геннадии Частякове

Геннадій Частяков

О 39-летнем майоре Геннадии Частякове, погибшем 6 ноября в свой день рождения в результате подрыва гранаты, которая была в одном из подарков, известно немного. Однако самое главное, что он был помощником и близким другом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Что известно о жизни Геннадия Частякова – в материале.

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Краткая биография помощника Залужного

Геннадий Частяков родился 6 ноября 1984 года в городе Белицкое Добропольского района Донецкой области. То есть, в день гибели ему исполнилось 39 лет.

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Впоследствии он переехал во Владимир-Волынский.

Окончил военный лицей, а затем Одесский институт Сухопутных войск.

Сначала служил в Новоград-Волынской бригаде, а затем занялся бизнесом.

В 2012 году баллотировался в народные депутаты как самовыдвиженец по избирательному округу №19 на Волыни, но проиграл выборы.

С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 стал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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В последнее время жил в селе Чайки в Киевской области.

У него осталась жена и четверо детей.

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Граната

Фото: Геннадій Частяков/instagram

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