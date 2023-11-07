Гибель помощника Залужного: что известно о Геннадии Частякове
О 39-летнем майоре Геннадии Частякове, погибшем 6 ноября в свой день рождения в результате подрыва гранаты, которая была в одном из подарков, известно немного. Однако самое главное, что он был помощником и близким другом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Что известно о жизни Геннадия Частякова – в материале.
Краткая биография помощника Залужного
Геннадий Частяков родился 6 ноября 1984 года в городе Белицкое Добропольского района Донецкой области. То есть, в день гибели ему исполнилось 39 лет.
Впоследствии он переехал во Владимир-Волынский.
Окончил военный лицей, а затем Одесский институт Сухопутных войск.
Сначала служил в Новоград-Волынской бригаде, а затем занялся бизнесом.
В 2012 году баллотировался в народные депутаты как самовыдвиженец по избирательному округу №19 на Волыни, но проиграл выборы.
С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 стал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
В последнее время жил в селе Чайки в Киевской области.
У него осталась жена и четверо детей.
Фото: Геннадій Частяков/instagram
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