Гибель помощника Залужного Частякова будет расследовать ГБР — Нацполиция

Уголовное производство по делу о взрыве гранаты, что привел к гибели военнослужащего Геннадия Частякова, который был помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, направили в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Там отмечают, что 7 ноября была определена подследственность за ГБР в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР полицией Киевской области по факту подрыва гранаты в Чайках.

Вечером 6 ноября стало известно о гибели Геннадия Частякова, который был помощником Залужного. По официальной информации, он погиб в результате подрыва гранаты. Его 13-летний сын тяжело ранен.

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Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, который подарил Частякову гранату, взорвавшуюся у него дома в Чайках Киевской области. У него осталась жена и четверо детей.

С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Частяков был помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Источник : Нацполиция

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