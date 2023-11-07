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Юлия Захарченко, редактор ленты

Гибель помощника Залужного Частякова будет расследовать ГБР — Нацполиция

Гибель помощника Залужного Частякова будет расследовать ГБР — Нацполиция
Фото: Факти ICTV

Уголовное производство по делу о взрыве гранаты, что привел к гибели военнослужащего Геннадия Частякова, который был помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, направили в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Там отмечают, что 7 ноября была определена подследственность за ГБР в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР полицией Киевской области по факту подрыва гранаты в Чайках.

Вечером 6 ноября стало известно о гибели Геннадия Частякова, который был помощником Залужного. По официальной информации, он погиб в результате подрыва гранаты. Его 13-летний сын тяжело ранен.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Частяков был помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Источник: Нацполиция
Война в Украине, Валерий Залужный, ГБР, Национальная полиция, Нацполиция, Смерть
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