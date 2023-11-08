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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Є чотири версії загибелі помічника Залужного: в ДБР виділили основну

Геннадій Частяков
Фото: Факти ICTV

Основна версія загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадія Частякова – нещасний випадок внаслідок необережного поводження із вибуховим пристроєм. Але є ще три, які висунуто у кримінальному провадженні.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, відповідаючи на питання ведучої Вікна-новин Яни Брензей.

Друга версія, про яку ми можемо говорити – могло статися умисне вбивство і завершений замах на вбивство членів родини Частякова, завуальоване під неумисне вбивство або нещасний випадок, організований на замовлення спецслужб РФ з метою дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні, – наголосила вона.

Окрім того, за її словами, є версія про умисне вбивство помічника Залужного, вчинене на ґрунті неприязних відносин – це могла бути помста, ревнощі з боку колег по службі.

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І ще одна версія, яка розглядається слідством – це здійснення замаху на умисне вбивство іншої службової особи вищого офіцерського складу апарату головкома ЗСУ, тобто не Частякова, – пояснила вона.

Проте найімовірніша з усіх чотирьох версій, як зауважила Сапьян, саме перша.

– У справі призначено низку експертиз, йде допит свідків для встановлення всіх обставин, які передували цій трагедії. У слідства є кілька місяців, – підсумувала радниця ДБР.

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Геннадій Частяков

Напередодні кримінальне провадження у справі про вибух гранати, що призвів до загибелі Геннадія Частякова, який був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, скерували до Державного бюро розслідувань.

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Наразі слідчі ДБР ознайомлюються з матеріалам справи, які напрацювала Нацполіція.

Валерій Залужний, Вибух, граната, ДБР, ЗСУ, Київська область, Смерть
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