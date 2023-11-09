Документалисты Truth Hounds, вероятно, нашли исполнителей атаки по ресторану Ria Lounge в Краматорске

Специалисты общественной организации Truth Hounds опубликовали расследование, в котором говорится, что за удар по ресторану Ria Lounge в Краматорске 27 июня, в результате которого погибли 13 человек и пострадали еще 65, вероятно, ответственна 47 ракетная бригада 8 армии России.

OSINT-расследователи выяснили, что удар был нанесен крылатой ракетой Искандер-К, а не баллистической Искандер-М, как считали в Офисе генпрокурора.

По их мнению, ракета прилетела в Краматорск с юго-востока, за время от 9 до 18 минут.

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В ресторан ракета попала в 19:32, через 18 минут после отбоя воздушной тревоги.

Учитывая скорость движения и время попадания, ракету выпустили за 100-270 км от города. Вероятно, из зоны ответственности Южного военного округа ВС РФ, с территории России.

Как отмечают специалисты Truth Hounds, в этом районе всего четыре подразделения, вооруженные ракетными комплексами Искандер.

Впрочем, проанализировав их расположение и районы боевых действий на момент обстрела, список потенциальных исполнителей сузили до одного подразделения — 47 ракетной бригады 8 общевойсковой армии ВС РФ под командованием полковника Виталия Бобыря.

После удара Минобороны РФ солгало о цели своей террористической атаки, прикрываясь тем, что в кафе находились якобы только военные. Ведомство страны-агрессора заявило, что “было поражено 50 офицеров 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ”.

Однако документалисты Truth Hounds утверждают, что среди погибших было двое бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады и Иностранного легиона, все остальные 11 погибших – гражданские.

Удар по Краматорску 27 июня 2023 года

27 июня вечером россияне ударили по центру Краматорска и поселку Беленькое. В результате атаки погибли 13 человек, ранения получили 65 человек, среди погибших — 17-летняя девочка, а среди раненых – младенец 2022 года рождения.

Председатель ОВА в эфире телемарафона сообщил, ракетные удары по Краматорску и поселку Беленькое произошли с разницей в 30 секунд.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что РФ нанесли 2 ракетных удара по Краматорску. Первое попадание было в заведение питания в центре города, второе попадание — в селе Беленькое.

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