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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Документалісти Truth Hounds, імовірно, знайшли виконавців атаки по ресторану Ria Lounge у Краматорську

Документалісти Truth Hounds, імовірно, знайшли виконавців атаки по ресторану Ria Lounge у Краматорську
Фото: ДСНС

Фахівці громадської організації Truth Hounds опублікували розслідування, у якому йдеться, що за удар по ресторану Ria Lounge у Краматорську 27 червня, внаслідок якого загинули 13 людей і постраждали ще 65, імовірно, відповідальна 47 ракетна бригада 8 армії Росії. 

OSINT-розслідувачі з’ясували, що удару було завдано крилатою ракетою Іскандер, а не балістичною Іскандер-М, як вважали в Офісі генпрокурора

На їхню думку, ракета прилетіла до Краматорська з південного сходу, за час від 9 до 18 хвилин. 

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У ресторан ракета влучила о 19:32, через 18 хвилин після відбою повітряної тривоги. 

З огляду на швидкість руху та час влучання, ракету випустили за 100-270 км від міста. Ймовірно, із зони відповідальності Південного військового округу ЗС РФ, із території Росії.

Як зазначають фахівці Truth Hounds, у цьому районі всього чотири підрозділи, озброєні ракетними комплексами Іскандер. 

Втім, проаналізувавши їхнє розташування та райони бойових дій на момент обстрілу, список потенційних виконавців звузили до одного підрозділу – 47 ракетної бригади 8 загальновійськової армії ЗС РФ під командуванням полковника Віталія Бобиря. 

Після удару Міноборони РФ збрехало про мету своєї терористичної атаки, прикриваючись тим, що в кафе перебували нібито тільки військові. Відомство країни-агресора заявило, що “було уражено 50 офіцерів 56 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ”. 

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Проте документалісти Truth Hounds стверджують, що серед загиблих було двоє бійців Третьої окремої штурмової бригади й Іноземного легіону, всі інші 11 людей, які загинули, – цивільні.

Удар по Краматорську 27 червня 2023

27 червня ввечері росіяни вдарили по центру Краматорська та селищу Біленьке. У результаті атаки загинуло 13 людей, поранення дістали 65 осіб, серед загиблих – 17-річна дівчинка, а серед поранених – немовля 2022 року народження.

Голова ОВА в ефірі телемарафону повідомив, ракетні удари по Краматорську та селищу Біленьке сталися з різницею у 30 секунд.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що РФ завдали 2 ракетних удари по Краматорську. Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста, друге влучання – у селі Біленьке.

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