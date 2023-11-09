Суд отказался избирать меру пресечения офицеру, который подарил гранаты Частякову

Суд отказал в избрании меры пресечения старшему помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ по делу о гибели Геннадия Частякова — помощника Валерия Залужного.

В связи с этим Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона будет обжаловать решение суда.

Ранее сегодня офицеру из Аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины объявили о подозрении в деле о гибели Геннадия Частякова.

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Речь идет о ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), по которой ему грозит до 7 лет лишения свободы.

6 ноября подозреваемый подарил на день рождения Геннадию Частякову — помощнику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — шесть универсальных боевых гранат. Одна из них взорвалась дома у майора во время осмотра подарков, в результате чего именинник погиб на месте трагедии.

Источник : Офис генпрокурора

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