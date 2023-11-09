Подарил гранаты Частякову: офицер из Аппарата главнокомандующего ВСУ получил подозрение

Офицеру из Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины объявили подозрение по делу о гибели Геннадия Частякова – помощника Валерия Залужного.

О подробностях сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований.

Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). Офицеру грозит до 7 лет лишения свободы.

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Фамилия офицера не озвучивается. В Офисе генпрокурора сообщили, что это старший помощник заместителя главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В ГБР отметили, это офицер из Аппарата помощников Главнокомандующего ВСУ.

Дело о гибели Частякова: что установило следствие

Как установило следствие, подозреваемый достал без соответствующего разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат DM 51A2 и принес их в служебный кабинет.

6 ноября офицер подарил Частякову на день рождения шесть таких боевых гранат, упаковав их в подарочный деревянный ящик вместе с бутылкой крепкого алкоголя.

Одна из гранат взорвалась, когда помощник Залужного осматривал подарки. Майор ВСУ Геннадий Частяков погиб на месте.

Во время обысков в рабочем кабинете офицера правоохранители обнаружили в шкафу две оставшиеся гранаты.

Что известно о гибели Геннадия Частякова

6 ноября в селе Чайки Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков – помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его 13-летний сын получил тяжелые травмы.

Трагический инцидент произошел, когда Частяков распаковывал подарок.

По данным МВД Украины, погибший в День рождения вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Он достал один из боеприпасов из подарочного ящика с гранатами и стал демонстрировать его сыну. Тогда граната и взорвалась.

В МВД уточнили, что коллега Геннадия Частякова, подаривший ему коробку с алкоголем и гранатами, предупреждал, что боеприпасы боевые. В ведомстве предположили, что погибший, вероятно, не воспринял это всерьез.

Расследованием этого дела занимается ГБР. Там проверяют четыре версии:

несчастный случай по причине неосторожного обращения с боеприпасами;

убийство по заказу спецслужб РФ;

убийство на почве неприязненных отношений;

попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера Аппарата главнокомандующего ВСУ.

В то же время, главной версией в ГБР считают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

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