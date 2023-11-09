Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Заява Фаріон про українських військових: Чернєв звернувся до СБУ
Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада
Чи мають право ТЦК і СП зупиняти авто для вручення повістки: коментар юриста
Частякова попередили, що гранати бойові: в МВС розповіли про деталі трагедії
Терміново
Поблизу Кривого Рогу окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури: що відомо
Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Суд відмовився обирати запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати Частякову

Граната
Фото: Depositphotos

Суд відмовив у обранні запобіжного заходу старшому помічнику заступника головнокомандувача ЗСУ у справі про загибель Геннадія Частякова – помічника Валерія Залужного.

У зв’язку з цим Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону оскаржуватиме ухвалу суду.

Раніше сьогодні офіцеру з Апарату головнокомандувача Збройних сил України оголосили про підозру в справі про загибель Геннадія Частякова.

Зараз дивляться

Йдеться про ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, передання чи збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу), за якою йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

6 листопада підозрюваний подарував на день народження Геннадію Частякову – помічнику головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – шість універсальних бойових гранат. Одна з них вибухнула вдома у майора під час огляду подарунків, внаслідок чого іменинник загинув на місці трагедії.

Читайте також
Є чотири версії загибелі помічника Залужного: в ДБР виділили основну
Геннадій Частяков

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Офіс генпрокурора
Валерій Залужний, Вибух, граната, ЗСУ, Київська область, Смерть
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Херсоні пролунав вибух під час ракетної небезпеки
Суд відмовився обирати запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати Частякову
Хотів пограбувати. На Одещині автостопник підірвав гранату в авто, є поранений
Суд відмовився обирати запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати Частякову
Удар по Скадовську з HIMARS: ЗМІ повідомили про ліквідацію офіцерів РФ
Наслідки удару по окупованому Скадовську
У РНБО спростували фейкові відео із Залужним про нібито заклик українців до бунту
Валерій Залужний
Був спланований. Бійці 128 бригади розповіли про удар РФ під час шикування в Зарічному
128 бригада

Завантаження

Ігри
Відео
Здоров'я
”Мене розстріляли, але я вижив”: історія воїна, якого врятувало справжнє диво

Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.

Оксана Михайлова
Град на мінімалках або Партизан-Град: як працюють установки залпового вогню на пікапах
Суд відмовився обирати запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати Частякову
ГУР ліквідувало колаборанта | 100 тисяч снарядів для України | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Суд відмовився обирати запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати Частякову
Втома від війни та корупція — назад у 2016? | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Суд відмовився обирати запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати Частякову
Офіційно: це зробило ГУР! | СБУ викрила зрадницю на Донеччині | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Суд відмовився обирати запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати Частякову
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь