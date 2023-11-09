Суд відмовився обирати запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати Частякову
Суд відмовив у обранні запобіжного заходу старшому помічнику заступника головнокомандувача ЗСУ у справі про загибель Геннадія Частякова – помічника Валерія Залужного.
У зв’язку з цим Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону оскаржуватиме ухвалу суду.
Раніше сьогодні офіцеру з Апарату головнокомандувача Збройних сил України оголосили про підозру в справі про загибель Геннадія Частякова.
Йдеться про ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, передання чи збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу), за якою йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
6 листопада підозрюваний подарував на день народження Геннадію Частякову – помічнику головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – шість універсальних бойових гранат. Одна з них вибухнула вдома у майора під час огляду подарунків, внаслідок чого іменинник загинув на місці трагедії.
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Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.Оксана Михайлова