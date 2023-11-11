В Рязанской области РФ сошел с рельсов грузовой поезд: полиция не исключает взрыв

В Рязанской области на территории России 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Предварительно, это произошло в результате подрыва железнодорожного полотна.

По информации российских изданий, около 07:00 утра на перегоне Рыбное — Блокпост сошли с рельсов 19 вагонов поезда. В Telegram-чатах местные жители сообщают об услышанном грохоте.

В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста. Российские паблики утверждают, что на движение пассажирских и пригородных поездов эта авария не влияет.

Сейчас смотрят

Поезд в Рязанской области РФ мог сойти с рельсов из-за взрыва, местная полиция пытается перехватить исполнителей.

СМИ сообщают, что пути рядом с местом взрыва якобы усеяны белыми пятнами. На месте также работают кинологи.

Cаперы обследуют пути на возможное наличие этих пятен в других местах. В Рязани объявлен план-перехват.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.