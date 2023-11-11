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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Рязанской области РФ сошел с рельсов грузовой поезд: полиция не исключает взрыв

В Рязанской области РФ сошел с рельсов грузовой поезд: полиция не исключает взрыв
Фото: Факти ICTV

В Рязанской области на территории России 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Предварительно, это произошло в результате подрыва железнодорожного полотна.

По информации российских изданий, около 07:00 утра на перегоне Рыбное — Блокпост сошли с рельсов 19 вагонов поезда. В Telegram-чатах местные жители сообщают об услышанном грохоте.

В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста. Российские паблики утверждают, что на движение пассажирских и пригородных поездов эта авария не влияет.

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Поезд в Рязанской области РФ мог сойти с рельсов из-за взрыва, местная полиция пытается перехватить исполнителей.

СМИ сообщают, что пути рядом с местом взрыва якобы усеяны белыми пятнами. На месте также работают кинологи.

Cаперы обследуют пути на возможное наличие этих пятен в других местах. В Рязани объявлен план-перехват.

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Авария поезда, поїзд, потяги, Росія
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