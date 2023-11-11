Недоброе утро для оккупантов: что известно о взрывах в Бердянском и Геническом районах
На Азовском побережье для российских оккупантов было недоброе утро. Взрывы прогремели в Бердянске, Бердянском и Геническом районах утром 11 ноября.
Там враг пытается спрятать технику и личный состав в глубоком тылу, сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, российские СМИ сразу начали предлагать собственные версии, почему прогремели взрывы. Среди них — якобы обучение российских солдат или работа ПВО.
Однако Федоров уверяет, что Силы обороны Украины в очередной раз доказывают: безопасного тыла на украинской земле для врага не существует.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.
Загрузка
Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.Андрей Почтев