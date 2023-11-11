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Юлия Захарченко, редактор ленты

Недоброе утро для оккупантов: что известно о взрывах в Бердянском и Геническом районах

Недоброе утро для оккупантов: что известно о взрывах в Бердянском и Геническом районах
Фото: Факти ICTV

На Азовском побережье для российских оккупантов было недоброе утро. Взрывы прогремели в Бердянске, Бердянском и Геническом районах утром 11 ноября.

Там враг пытается спрятать технику и личный состав в глубоком тылу, сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, российские СМИ сразу начали предлагать собственные версии, почему прогремели взрывы. Среди них — якобы обучение российских солдат или работа ПВО.

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Однако Федоров уверяет, что Силы обороны Украины в очередной раз доказывают: безопасного тыла на украинской земле для врага не существует.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

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Азовське море, Бердянск, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Скадовск, Херсонская область
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