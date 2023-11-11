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Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Рязанській області РФ зійшов із рейок вантажний потяг: поліція не відкидає вибуху

У Рязанській області РФ зійшов із рейок вантажний потяг: поліція не відкидає вибуху
Фото: Факти ICTV

У Рязанській області на території Росії 19 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок. Попередньо, це відбулося внаслідок підриву залізничного полотна.

За інформацією російських видань, близько 07:00 ранку на перегоні Рибне – Блокпост зійшли з рейок 19 вагонів потяга. У Telegram-чатах місцеві жителі повідомляють про почутий гуркіт.

Внаслідок інциденту незначні травми дістав помічник машиніста. Російські пабліки стверджують, що на рух пасажирських і приміських поїздів ця аварія не впливає.

Зараз дивляться

Потяг у Рязанській області РФ міг зійти з рейок через вибух, місцева поліція намагається перехопити виконавців.

ЗМІ повідомляють, що колії поруч із місцем вибуху нібито всіяні білими плямами. На місці також працюють кінологи.

Сапери обстежують шляхи на можливу наявність цих плям в інших місцях. У Рязані оголошено план-перехоплення.

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Аварія поїзда, поїзд, потяги, Росія
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