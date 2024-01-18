Готував екологічний теракт: на Одещині СБУ затримала агента ФСБ

На Одещині кіберфахівці Служби безпеки затримали агента ФСБ, який шпигував для ворога та готував екологічний теракт.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Як зазначають у СБУ, головним завданням чоловіка було виявлення та передання координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами.

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Також агент розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони.

За зазначеними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку.

Для збору відомостей фігурант почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації потрібних об’єктів.

– У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ покроково задокументували злочинні дії агента ФСБ і затримали його під час виконання ворожого завдання, – йдеться у повідомленні.

Що відомо про агента ФСБ

За даними слідства, фігурантом виявився студент одеського університету. Восени 2023 року на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифікували кіберфахівці СБУ.

В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту негласно співпрацювати на користь РФ і отримувати за це зарплату від російської спецслужби.

Фігурант підтримував комунікацію з ФСБ через популярний месенджер, а для конспірації використовував різні сімкартки та мобільні телефони.

Покарання для зрадника

Під час обшуків у затриманого вилучено всі гаджети, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Джерело : СБУ

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