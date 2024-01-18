Готував екологічний теракт: на Одещині СБУ затримала агента ФСБ
На Одещині кіберфахівці Служби безпеки затримали агента ФСБ, який шпигував для ворога та готував екологічний теракт.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
Як зазначають у СБУ, головним завданням чоловіка було виявлення та передання координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами.
Також агент розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони.
За зазначеними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.
За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку.
Для збору відомостей фігурант почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації потрібних об’єктів.
– У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ покроково задокументували злочинні дії агента ФСБ і затримали його під час виконання ворожого завдання, – йдеться у повідомленні.
Що відомо про агента ФСБ
За даними слідства, фігурантом виявився студент одеського університету. Восени 2023 року на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифікували кіберфахівці СБУ.
В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту негласно співпрацювати на користь РФ і отримувати за це зарплату від російської спецслужби.
Фігурант підтримував комунікацію з ФСБ через популярний месенджер, а для конспірації використовував різні сімкартки та мобільні телефони.
Покарання для зрадника
Під час обшуків у затриманого вилучено всі гаджети, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності проти нашої держави.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.