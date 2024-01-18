Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
В українських школах з’являться офіцери освітньої безпеки
Телеканал ICTV не причетний до помилкової карти в ефірі телемарафону
Терміново
Удар ракетами С-300 по Харкову: одна людина загинула, є важкопоранені
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Готував екологічний теракт: на Одещині СБУ затримала агента ФСБ

сбу
Фото: СБУ

На Одещині кіберфахівці Служби безпеки затримали агента ФСБ, який шпигував для ворога та готував екологічний теракт.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

Як зазначають у СБУ, головним завданням чоловіка було виявлення та передання координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами.

Зараз дивляться

Також агент розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони.

За зазначеними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Готував екологічний теракт: на Одещині СБУ затримала агента ФСБ

Фото: СБУ

За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку.

Для збору відомостей фігурант почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації потрібних об’єктів.

– У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ покроково задокументували злочинні дії агента ФСБ і затримали його під час виконання ворожого завдання, – йдеться у повідомленні. 

Що відомо про агента ФСБ

За даними слідства, фігурантом виявився студент одеського університету. Восени 2023 року на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифікували кіберфахівці СБУ.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту негласно співпрацювати на користь РФ і отримувати за це зарплату від російської спецслужби.

Фігурант підтримував комунікацію з ФСБ через популярний месенджер, а для конспірації використовував різні сімкартки та мобільні телефони.

Покарання для зрадника 

Під час обшуків у затриманого вилучено всі гаджети, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Читайте також
Скандал довкола Bihus.Info: СБУ розслідує незаконне прослуховування журналістів
СБУ вивіска

Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Одеська область, СБУ, Теракти, ФСБ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Чернівцях гурт звинуватив представників ТЦК у викраденні вокаліста – що відомо
мобілізація
В Україні було б корисно дозволити мобілізацію засуджених – заступниця міністра юстиції
військовий квиток, мобілізація
Рівень працевлаштування зріс втричі, гнів змінився на втому: настрої українців
українці
Інакше доведеться залучати війська США: чому Байден і Білий дім підтримують надання допомоги Україні
Джо Байден
Україна почала переговори з Німеччиною для повернення громадян додому
Готував екологічний теракт: на Одещині СБУ затримала агента ФСБ

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь