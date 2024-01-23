Ракетная атака на Киевскую область: горит парковка, повреждены дома, трое раненых

Сегодня утром в небе над Киевской областью наши силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские ракеты, однако падение обломков повлекло разрушение жилой инфраструктуры и хозяйственных построек.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

В результате падения обломков российских ракет в Бучанском районе по состоянию на 08:30 известно о трех пострадавших. Людям оказывается первая помощь.

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В нескольких общинах повреждены три многоэтажки, частные дома и хозяйственные постройки, сгорели и повреждены 10 легковых автомобилей, произошел пожар в кафе. Также машины загорелись на парковке возле одного из жилых комплексов.

На местах работают все оперативные службы.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Кстати, в Воздушных силах отмечают, что во время воздушного боя удалось уничтожить 21 вражескую ракету и не все ракеты, которые атаковали по баллистической траектории, достигли своих целей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 699-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Київська обласна прокуратура

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