Ракетна атака на Київщину: горить парковка, пошкоджено будинки, троє поранених

Сьогодні зранку в небі над Київщиною наші сили протиповітряної оборони знищили ворожі ракети, проте падіння уламків спричинило руйнування житлової інфраструктури та господарчих споруд.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Внаслідок падіння уламків російських ракет у Бучанському районі станом на 08:30 відомо про трьох постраждалих. Людям надається перша допомога.

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В декількох громадах пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки та господарчі споруди, згоріли та пошкоджені 10 легкових автівок, сталася пожежа в кафе. Також авта зайнялися на парковці біля одного з житлових комплексів.

На місцях працюють всі оперативні служби.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

До речі, в Повітряних силах наголошують, що під час повітряного бою вдалося знищити 21 ворожу ракету, і не всі ракети, які атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 699-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Київська обласна прокуратура

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