В Днепре прогремел взрыв: в Воздушных силах предупреждали о ракете

В Днепре раздался звук взрыва во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты Суспільного из города.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении ракеты в направлении города.

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Сейчас представители власти или области не комментировали информацию о взрыве.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 699-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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