Илья Нежигай, редактор ленты
В Днепре прогремел взрыв: в Воздушных силах предупреждали о ракете
В Днепре раздался звук взрыва во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты Суспільного из города.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении ракеты в направлении города.
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Сейчас представители власти или области не комментировали информацию о взрыве.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 699-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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