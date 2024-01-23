Ілля Нежигай, редактор стрічки
У Дніпрі пролунав вибух: у Повітряних силах попереджали про ракету
У Дніпрі пролунав звук вибуху під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та кореспонденти Суспільного з міста.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух ракети у напрямку міста.
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Наразі представники влади або області не коментували інформацію про вибух.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 699-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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