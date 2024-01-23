У Дніпрі пролунав вибух: у Повітряних силах попереджали про ракету

У Дніпрі пролунав звук вибуху під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та кореспонденти Суспільного з міста.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух ракети у напрямку міста.

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Наразі представники влади або області не коментували інформацію про вибух.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 699-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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