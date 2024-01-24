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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Днепре прогремели взрывы: что известно

вибух
Фото: Getty Images

В день 24 января в Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

За несколько минут до этого в мониторинговых пабликах сообщили, что в сторону Днепра летит вражеская цель.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 699-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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