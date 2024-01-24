Анастасия Кожушко, редактор ленты
В Днепре прогремели взрывы: что известно
В день 24 января в Днепре прогремели взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
За несколько минут до этого в мониторинговых пабликах сообщили, что в сторону Днепра летит вражеская цель.
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