В Днепре прогремели взрывы: что известно

В день 24 января в Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

За несколько минут до этого в мониторинговых пабликах сообщили, что в сторону Днепра летит вражеская цель.



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