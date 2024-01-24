У Дніпрі уламки ракети впали на підприємство: поранено чоловіка

Вдень 24 січня у Дніпрі пролунали вибухи.

Оновлено о 15:10. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що над містом знищили дві ракети.

Уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі.

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– Поранений 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелом. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Є пошкодження будівлі й техніки, – написав Сергій Лисак у своєму Тelegram.

За кілька хвилин до цього в моніторингових пабліках повідомили, що у бік Дніпра летить ворожа ціль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 699-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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