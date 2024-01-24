Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Британський вертоліт Sea King: призначення та характеристики
Перевозить десант і бронетехніку: що відомо про важкий російський літак Іл-76
У Кіровоградській області потонули двоє дітей: з річки дістали 8-річного хлопчика
Втеча на швидкості та побиття: на Закарпатті подружжя намагалося “прорвати” кордон
Терміново
Ракетна атака на Київ: 22 поранених, рятувальні роботи завершено
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Дніпрі уламки ракети впали на підприємство: поранено чоловіка

вибух
Фото: Getty Images

Вдень 24 січня у Дніпрі пролунали вибухи.

Оновлено о 15:10. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що над містом знищили дві ракети. 

Уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі. 

Зараз дивляться

– Поранений 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелом. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Є пошкодження будівлі й техніки, – написав Сергій Лисак у своєму Тelegram.

За кілька хвилин до цього в моніторингових пабліках повідомили, що у бік Дніпра летить ворожа ціль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 699-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Читайте також
Третій удар по Харкову за 23 січня: кількість постраждалих зросла до дев’яти
Обстріл Харкова ввечері 23 січня 2024

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Вибух
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Атака БпЛА на РФ 24 січня: дрони зранку ловили над Орлом
дрон бпла
Ракетна атака на Київ: 22 поранених, рятувальні роботи завершено
У Дніпрі уламки ракети впали на підприємство: поранено чоловіка
Вибух у Дніпрі: Повітряні сили ліквідували ворожу ракету
вибух
У Мукачеві в двір депутата Закарпатської облради кинули гранату: що відомо
У Мукачевому в двір депутата кинули гранату 23 січня 2024
Вибухи в Севастополі: морський і наземний транспорт призупинив роботу
У Дніпрі уламки ракети впали на підприємство: поранено чоловіка

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь