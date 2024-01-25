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6 постраждалих, пожежі та сотні вибитих вікон: деталі двох хвиль атак БпЛА на Одесу

Обстріл Одеси 24 січня 2024
Фото: Олег Кіпер
Обстріл Одеси 24 січня 2024
Фото: Олег Кіпер
Обстріл Одеси 24 січня 2024
Фото: Олег Кіпер
Обстріл Одеси 24 січня 2024
Фото: Олег Кіпер
Обстріл Одеси 24 січня 2024
Фото: Олег Кіпер
Обстріл Одеси 24 січня 2024
Фото: Олег Кіпер
Обстріл Одеси 24 січня 2024
Фото: Олег Кіпер
Обстріл Одеси 24 січня 2024
Обстріл Одеси 24 січня 2024
Обстріл Одеси 24 січня 2024
Обстріл Одеси 24 січня 2024
Обстріл Одеси 24 січня 2024
Обстріл Одеси 24 січня 2024
Обстріл Одеси 24 січня 2024

Уночі проти 25 січня удар безпілотників типу Shahed-136/131 був зосереджений на Одесі.

Південь України росіяни атакували двома хвилями.

Оновлено 25 січня о 12:44. Сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів-камікадзе: 10 – на Одещині та один – на Миколаївщині.

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Однак, на жаль, збиті дрони за інерцією долітали до житлових кварталів.

Під час обстрілів постраждали шестеро людей.

Деталі дронової атаки Одеси 24 січня

Під час обстрілу зафіксовано руйнування в Хаджибейському та Приморському районах Одеси.

Хаджибейський район Одеси

Один із дронів, влучивши в частково заселену багатоповерхову новобудову, спричинив пожежу.

Пошкоджено кілька квартир.

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До 11:00 25 січня в міськраді нарахували пошкодження у двох будинках – у 21 квартирі вибито 29 вікон.

Одну людину з опіками госпіталізували до лікарні.

Приморський район Одеси

Один уражений дрон, падаючи, пробив дах двоповерхової житлової будівлі, зруйнувавши близько 40% покрівлі.

Другий безпілотник упав у цьому ж житловому кварталі, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком.

Ще один дрон приземлився біля багатоповерхівки, не здетонувавши.

За підрахунками міськради, у цьому районі в 13 будинках постраждали 156 квартир – там вибито 210 вікон.

Також зафіксовано пошкодження освітнього закладу.

Ущент вигорів один із припаркованих у дворі автомобілів, ще кілька машин пошкоджені.

Четверо постраждалих після надання допомоги лікуються амбулаторно.

Відомо, що одну з поранених рятувальники деблокували з-під завалів.

Пожежа в промисловому районі Одеси

Уночі проти 25 січня росіяни поцілили в складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси.

Через велику кількість легкозаймистих речовин спалахнула потужна пожежа.

Велосипедиста, що проїжджав поруч, ударною хвилею скинуло на землю.

Чоловік дістав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху.

Після надання медичної допомоги постраждалий лікується амбулаторно.

Що відомо про дронову атаку 24 січня

14 ударних безпілотників росіяни запускали з двох напрямків – із району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, та з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму.

11 із них зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України знищили в межах Одеської та Миколаївської областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 701-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Кіпер, Одеса. Офіційно, Сили оборони Півдня України, МВС України

Фото: Олег Кіпер

Фото: Факти ICTV
атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Одеса, Одеська область, Чорне море
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