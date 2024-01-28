В Бердянске взрывы: громко в двух районах города
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом в воскресенье, 28 января, сообщили местные Telegram-каналы и городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По данным Федорова, взрывы в Бердянске слышали по меньшей мере два района города.
— Громко было жителям по меньшей мере двух районов города, — написал он в своем Telegram-канале.
В свою очередь местное сообщество Бердянск сегодня пишет, что особенно громко было в микрорайоне Колония.
— Бахнуло будь здоров, окна затряслись, — говорится в сообщении.
Telegram-канал Бердянск в оккупации пишет, что кроме микрорайона Колония взрывы раздавались в центре города.
Сейчас военные или руководство Запорожской ОВА не комментировали информацию о взрывах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 704-е сутки.
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