У Бердянську вибухи: гучно у двох районах міста
У тимчасово окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, пролунали вибухи.
Про це у неділю, 28 січня, повідомили місцеві Telegram-канали та міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За даними Федорова, вибухи в Бердянську чули щонайменше два райони міста.
– Гучно було жителям щонайменше двох районів міста, – написав він у своєму Telegram-каналі.
Своєю чергою місцева спільнота Бердянськ сьогодні пише, що особливо гучно було в мікрорайоні Колонія.
– Бахнуло будь здоров, вікна затряслися, – йдеться у повідомленні.
Telegram-канал Бердянськ в окупації пише, що крім мікрорайону Колонія вибухи лунали у центрі міста.
Наразі військові чи керівництво Запорізької ОВА не коментували інформацію про вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 704-й день.
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