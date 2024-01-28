У Бердянську вибухи: гучно у двох районах міста

У тимчасово окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, пролунали вибухи.

Про це у неділю, 28 січня, повідомили місцеві Telegram-канали та міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За даними Федорова, вибухи в Бердянську чули щонайменше два райони міста.

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– Гучно було жителям щонайменше двох районів міста, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Своєю чергою місцева спільнота Бердянськ сьогодні пише, що особливо гучно було в мікрорайоні Колонія.

– Бахнуло будь здоров, вікна затряслися, – йдеться у повідомленні.

Telegram-канал Бердянськ в окупації пише, що крім мікрорайону Колонія вибухи лунали у центрі міста.

Наразі військові чи керівництво Запорізької ОВА не коментували інформацію про вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 704-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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