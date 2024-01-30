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Валентина Летяк, редактор ленты

Войска РФ ударили по пригороду Харькова: есть попадания

вибух
Фото: Getty Images

В пригороде Харькова днем 30 января прогремели взрывы, в самом городе не прилетало.

Обновлено в 12:53. Мэр Харькова Игорь Терехов, который перед этим сообщил о взрыве в городе, сказал, что прилет был в городе.

Это подтвердил и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, который сказал, что есть попадания на территории региона.

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— Зафиксировано попадание в области. На эту минуту без пострадавших, — уточнил он.

12:31. Сначала мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что один взрыв был в Харькове.

— Прозвучал только что один взрыв. Сейчас уточняем, где это было, — сказал он в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, пока других деталей нет.

Незадолго до взрыва в Харькове объявлялась воздушная тревога в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Причина — угроза применения баллистического вооружения.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Войска РФ ударили по пригороду Харькова: есть попадания

Игорь Терехов, Война в Украине, Взрыв, Ракетные удары России, Харьков, Харьковская область
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