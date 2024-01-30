Війська РФ вдарили по передмістю Харкова: є влучання

У передмісті Харкова вдень 30 січня прогриміли вибухи, у самому місті не прилітало.

Оновлено о 12:53. Мер Харкова Ігор Терехов, який перед цим повідомив про вибух у місті, сказав, що приліт був у передмісті.

Це підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, який сказав, що є влучання на території регіону.

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– Зафіксоване влучання в області. На цю хвилину без постраждалих, – уточнив він.

12:31. Спочатку мер Харкова Ігор Терехов сказав, що один вибух був у Харкові.

– Пролунав щойно один вибух. Зараз уточнюємо, де це було., – сказав він в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, наразі інших деталей немає.

Незадовго до вибуху у Харкові оголошувалася повітряна тривога у Харківській, Сумській та Полтавській областях. Причина – загроза застосування балістичного озброєння.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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