Війська РФ вдарили по передмістю Харкова: є влучання
У передмісті Харкова вдень 30 січня прогриміли вибухи, у самому місті не прилітало.
Оновлено о 12:53. Мер Харкова Ігор Терехов, який перед цим повідомив про вибух у місті, сказав, що приліт був у передмісті.
Це підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, який сказав, що є влучання на території регіону.
– Зафіксоване влучання в області. На цю хвилину без постраждалих, – уточнив він.
12:31. Спочатку мер Харкова Ігор Терехов сказав, що один вибух був у Харкові.
– Пролунав щойно один вибух. Зараз уточнюємо, де це було., – сказав він в ефірі телемарафону Єдині новини.
За його словами, наразі інших деталей немає.
Незадовго до вибуху у Харкові оголошувалася повітряна тривога у Харківській, Сумській та Полтавській областях. Причина – загроза застосування балістичного озброєння.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.