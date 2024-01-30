Работа ПВО в восьми областях, “прилеты” и пожары: что известно о ночном обстреле Украины

В ночь на вторник, 30 января, Россия выпустила по Украине 35 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и две зенитные управляемые ракеты С-300. 15 вражеских дронов удалось уничтожить.

В результате обстрелов зафиксированы попадания, есть погибшие и пострадавшие.

Что известно об атаке и ее последствиях — в материале Фактов ICTV.

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Днепропетровская область: ночной обстрел

В Кривом Роге есть попадание по гражданской инфраструктуре. Возник пожар, который спасатели уже укротили.

По данным ОВА, в пределах области сбили один беспилотник.

Кроме того, РФ обстреляла из артиллерии Червоногригорьевскую общину, что на Никопольщине. В результате поврежден частный дом, три хозяйственные постройки и авто.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Обстрел Харьковской области

В Змиеве на Харьковщине в результате атаки повреждено гражданское предприятие и частные жилые дома.

Ранения получили мужчины 52 и 61 года, первого — госпитализировали, его состояние средней тяжести. Второй мужчина получил помощь на месте.

Атака Shahed на Киевскую область

На Киевщине в результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар. Также повреждены три автомобиля.

Пожар ликвидировали. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.

Падение обломков БпЛА в Николаевской области

На Николаевщине из-за падения обломков сбитого вражеского беспилотника загорелся грузовой автомобиль, пожар был оперативно ликвидирован. Водитель получил черепно-мозговую травму, состояние пострадавшего пока стабильное.

Удар по Херсонской области

По данным главы ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки противник совершил 67 обстрелов, выпустив 272 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, авиации и БпЛА, в том числе два типа Shahed.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины, а также Шахедами атаковали территорию и сооружение предприятия в Херсонском районе.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения.

Попадание в Черкасской области

На Уманщине зафиксировано попадание Шахеда по заброшенной постройке. В то же время еще один ударный БпЛА успешно уничтожен нашими защитниками.

В обоих случаях без пострадавших.

Ракетная атака на Донецкую область

В результате ночного удара РФ по Мирнограду один человек погиб и еще один ранен.

Россияне попали ракетой в пристройку к гостинице — на момент удара в отеле находились около 30 человек, они не пострадали. Повреждены три дома и три автомобиля.

По факту гибели мужчины и ранения женщины начато расследование, сообщили в Донецкой ОВА. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Работа ППО в Кировоградской области

По данным ОВА, на Кировоградщине отработала ПВО. Без последствий.

Обстрелы Сумской области

Ночью россияне совершили четыре обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов. Обстрелам подверглись Зноб-Новгородская, Дружбовская, Свесская, Шосткинская общины.

Повреждения на одной из подстанций Укрэнерго

В результате атаки есть повреждения оборудования на одной из подстанций Укрэнерго в центральном регионе.

Сейчас продолжается запитка промышленных потребителей по резервным схемам. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги.

Отмечено, что поврежденное оборудование планируется как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Нацполиция

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