Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Биография
Боевой генерал: что известно об Александре Павлюке, возглавившем Сухопутные войска ВСУ
Срочно
Взрывы в Киеве 11 февраля: в КГВА сообщили подробности ночной атаки дронов
Племянник погиб, крестнику оторвало часть ноги: Данилов о потерях в семье во время войны
ТЦК разрешили работать круглосуточно — решение Кабмина
Происшествия
Проверено
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Харькове раздаются взрывы: что известно

Вибухи в Україні, війна
Фото: Факти ICTV

В ночь на 12 февраля прогремели мощные взрывы в Харькове после объявления сигнала воздушной тревоги из-за ракетной угрозы.

Взрывы в Харькове сегодня

Информацию о взрывах в Харькове в ночь с 11 на 12 февраля подтвердили руководитель областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.

— Внимание! Ракетная опасность! Оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях, — говорится в сообщении Харьковской ОВА.

Харьков на карте

Взрывы в Харькове 11 февраля 2024: что известно

Фото: DeepState Map

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 718-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Ракетные удары России, ракетний удар, Харьков, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Атака дронов по Павлограду: в двух районах области перебои со светом и водой
Дрони Shahed
Это не конкурс красоты: Ходжес оценил смену главнокомандующего в Украине на Сырского
Бен Ходжес Годжес
Атака дронов в 9 областях, новые командующие в ВСУ и бои на фронте: новости 11 февраля
В Харькове раздаются взрывы: что известно
С начала года сбито уже 359 Шахедов: Зеленский назвал ключевой приоритет Украины
В Харькове раздаются взрывы: что известно
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Крушат оккупанта на Запорожье: зрители ICTV собрали на 675 FPV-дронов
В Харькове раздаются взрывы: что известно
США будут поставлять Украине ПВО несмотря на дефицит финансирования | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
В Харькове раздаются взрывы: что известно
Шольц встретится с Байденом! Будут говорить о… | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
В Харькове раздаются взрывы: что известно
Украинских пленных не было на борту ИЛ-76 — Данилов | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
В Харькове раздаются взрывы: что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь