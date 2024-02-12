В Харькове раздаются взрывы: что известно

В ночь на 12 февраля прогремели мощные взрывы в Харькове после объявления сигнала воздушной тревоги из-за ракетной угрозы.

Взрывы в Харькове сегодня

Информацию о взрывах в Харькове в ночь с 11 на 12 февраля подтвердили руководитель областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.

— Внимание! Ракетная опасность! Оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях, — говорится в сообщении Харьковской ОВА.

Харьков на карте

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