В Харькове раздаются взрывы: что известно
В ночь на 12 февраля прогремели мощные взрывы в Харькове после объявления сигнала воздушной тревоги из-за ракетной угрозы.
Взрывы в Харькове сегодня
Информацию о взрывах в Харькове в ночь с 11 на 12 февраля подтвердили руководитель областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.
— Внимание! Ракетная опасность! Оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях, — говорится в сообщении Харьковской ОВА.
Харьков на карте
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 718-е сутки.
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