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Около полуночи россияне ракетами атаковали Люботин, есть разрушения

Вибухи в Україні, ППО
Фото: Факти ICTV

Около полуночи россияне ракетами ударили по Люботину, что вблизи Харькова.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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Предварительно, ударили ракеты С-300 из Белгорода. Повреждены фасады нежилых зданий. Осмотр мест продолжается.

Также взрывы было слышно ив Харькове.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 718-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Белгород, Война в Украине, Взрыв, Харьковская область
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