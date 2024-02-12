Марта Бондаренко, редактор ленты
Около полуночи россияне ракетами атаковали Люботин, есть разрушения
Около полуночи россияне ракетами ударили по Люботину, что вблизи Харькова.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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Предварительно, ударили ракеты С-300 из Белгорода. Повреждены фасады нежилых зданий. Осмотр мест продолжается.
Также взрывы было слышно ив Харькове.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 718-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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