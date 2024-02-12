Около полуночи россияне ракетами атаковали Люботин, есть разрушения

Около полуночи россияне ракетами ударили по Люботину, что вблизи Харькова.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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Предварительно, ударили ракеты С-300 из Белгорода. Повреждены фасады нежилых зданий. Осмотр мест продолжается.

Также взрывы было слышно ив Харькове.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 718-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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