Укр Рус
Укр Рус
Популярные
После падения обломков начался пожар: в Ивано-Франковской области уничтожена ракета
Из-за обстрела одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии
Взрывы во Львове: трое пострадавших, есть попадание в объект инфраструктуры
Взрывы в Киеве 15 февраля: в КГВА сообщают об уничтожении всех ракет
Пожар в Москве ночью 13 февраля: пылало над нефтеперерабатывающим заводом
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Курской области РФ вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки дронов

В Курской области РФ вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки дронов
Фото: Факти ICTV

В ночь на 15 февраля в Курской области России вспыхнул масштабный пожар на местной нефтебазе после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Пожар на нефтебазе в Курской области сегодня

Пожар возник на нефтебазе в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт. По сообщению российской стороны, пострадавших якобы нет.

В то же время украинские Telegram-каналы сообщают, что нефтебаза в Курской области была поражена. Пользователи соцсетей распространяют фото и видео, на которых можно заметить, как горит российская нефтебаза.

Сейчас смотрят

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 722-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

атака дронами, Война в Украине, Курськ, Пожар
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ вербует наемников из Сирии, Непала, Индии, Конго и других стран для войны против Украины
Російські окупанти
В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы
В Курской области РФ вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки дронов
В Белом доме заявили об угрозе потери Авдеевки: в ВСУ заканчиваются снаряды
Джон Кірбі
РФ скрывает потери среди экипажа уничтоженного корабля Цезарь Куников — спикер ВМС
ВДК Цезар Куніков
Бои за Авдеевку: ситуация критическая, некоторые подразделения ВСУ работают на 360 градусов
Місто Авдіївка

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь