В Курской области РФ вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки дронов

В ночь на 15 февраля в Курской области России вспыхнул масштабный пожар на местной нефтебазе после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Пожар на нефтебазе в Курской области сегодня

Пожар возник на нефтебазе в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт. По сообщению российской стороны, пострадавших якобы нет.

В то же время украинские Telegram-каналы сообщают, что нефтебаза в Курской области была поражена. Пользователи соцсетей распространяют фото и видео, на которых можно заметить, как горит российская нефтебаза.

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