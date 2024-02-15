Укр Рус
Укр Рус
Популярные
После падения обломков начался пожар: в Ивано-Франковской области уничтожена ракета
Из-за обстрела одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии
Взрывы во Львове: трое пострадавших, есть попадание в объект инфраструктуры
Взрывы в Киеве 15 февраля: в КГВА сообщают об уничтожении всех ракет
Пожар в Москве ночью 13 февраля: пылало над нефтеперерабатывающим заводом
Происшествия
Валентина Летяк, редактор ленты

Взрывы во Львове: трое пострадавших, есть попадание в объект инфраструктуры

Вибухи у Львові 15 лютого
Фото: Факти ICTV

Утром 15 февраля прогремели взрывы во Львове, по российским ракетам отработала ПВО, однако есть и попадания, и пострадавшие.

Взрывы во Львове 15 февраля — последствия

Это подтвердил мэр города Андрей Садовой. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в области по российским ракетам работают силы противовоздушной обороны.

— По предварительной информации, на наш регион летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработала эту атаку, но все же имеем одно попадание в объект инфраструктуры, — уточнил  Садовой.

Сейчас смотрят

Взрывной волной выбило окна в 18 жилых домах на улице Научной, повреждены машины, которые были припаркованы рядом, также задело две школы и один садик. Всего выбито более 400 окон.

Во время атаки по Львову пострадали три человека. Это мужчина и женщина, которые живут в домах на Научной. У них резаные раны, помощь оказали на месте. Еще одного мужчину с гематомой надбровной области госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

Улица Научная перекрывалась, около 12:50 движение транспорта было полностью восстановлено.

Садовый выложил фото последствий ракетного удара по Львову.

Читайте также
Взрывы в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре: что известно о ракетной атаке 15 февраля
Обстріл

Полномасштабная война в Украине длится уже 722-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Андрій Садовий

Война в Украине, Львов, Ракетные удары России, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ вербует наемников из Сирии, Непала, Индии, Конго и других стран для войны против Украины
Російські окупанти
В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы
Взрывы во Львове: трое пострадавших, есть попадание в объект инфраструктуры
В Белом доме заявили об угрозе потери Авдеевки: в ВСУ заканчиваются снаряды
Джон Кірбі
РФ скрывает потери среди экипажа уничтоженного корабля Цезарь Куников — спикер ВМС
ВДК Цезар Куніков
Бои за Авдеевку: ситуация критическая, некоторые подразделения ВСУ работают на 360 градусов
Місто Авдіївка

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь