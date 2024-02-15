Взрывы во Львове: трое пострадавших, есть попадание в объект инфраструктуры

Утром 15 февраля прогремели взрывы во Львове, по российским ракетам отработала ПВО, однако есть и попадания, и пострадавшие.

Взрывы во Львове 15 февраля — последствия

Это подтвердил мэр города Андрей Садовой. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в области по российским ракетам работают силы противовоздушной обороны.

— По предварительной информации, на наш регион летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработала эту атаку, но все же имеем одно попадание в объект инфраструктуры, — уточнил Садовой.

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Взрывной волной выбило окна в 18 жилых домах на улице Научной, повреждены машины, которые были припаркованы рядом, также задело две школы и один садик. Всего выбито более 400 окон.

Во время атаки по Львову пострадали три человека. Это мужчина и женщина, которые живут в домах на Научной. У них резаные раны, помощь оказали на месте. Еще одного мужчину с гематомой надбровной области госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

Улица Научная перекрывалась, около 12:50 движение транспорта было полностью восстановлено.

Садовый выложил фото последствий ракетного удара по Львову.

Полномасштабная война в Украине длится уже 722-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Андрій Садовий

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