Взрывы в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре: что известно о ракетной атаке 15 февраля

15 февраля во время ракетного обстрела Украины взрывы прогремели в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре.

Громко было также в Полтавской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Обновлено в 14:50. Все, что известно о взрывах во время ракетного обстрела Украины 15 февраля, читайте в материале.

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Обстрел Украины 15 февраля: уничтожены 13 из 26 ракет

Силы ПВО во время ракетного обстрела Украины 15 февраля уничтожили 13 из 26 запущенных россиянами ракет:

восемь из 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 (выпущены из самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса);

(выпущены из самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса); одну из шести баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (выпущены из Воронежской области РФ);

(выпущены из Воронежской области РФ); все две крылатые ракеты Калибр (выпущены из района Новороссийска Краснодарского края РФ);

(выпущены из района Новороссийска Краснодарского края РФ); две из четырех корректируемых авиационных ракет Х-59 (выпущены с оккупированной территории Запорожской области и Курской области РФ).

Две запущенные россиянами из Белгородской области РФ зенитные корректируемые ракеты С-300 уничтожить не удалось.

Взрывы в Киеве 15 февраля

Взрывы в Киеве 15 февраля стали результатом работы противовоздушной обороны.

Силы ПВО уничтожили все вражеские ракеты, которыми РФ атаковала столицу.

Известно, что взрывы в Киеве 15 февраля обошлись без жертв и разрушений.

Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.

Взрывы в Киевской области 15 февраля

Взрывы в Киевской области 15 февраля гремели во время работы сил ПВО.

Обломки ракет упали в двух населенных пунктах одного из районов Киевской области.

В семи частных домах побиты окна, фасады и крыши.

Также при взрывах в Киевской области повреждены несколько хозяйственных построек и автомобиль.

Взрывы во Львове 15 февраля

После взрывов во Львове во время ракетного обстрела Украины произошли попадания в электроподстанцию и землю между жилыми многоэтажками.

Электроподстанция полностью уничтожена. Пожар, охвативший ориентировочно 150 кв. м, 29 спасателей с помощью шести единиц техники тушили в течение двух часов.

В настоящее время офисные помещения, питавшиеся от электроподстанции, подключены к генераторам.

Информации о погибших и пострадавших на этом объекте пока нет.

Из-за взрывной волны после попадания другой ракеты в землю между жилыми многоэтажками выбиты окна в около 30 домах на пяти улицах.

Повреждены автомобили, припаркованные неподалеку.

Пострадали три жителя домов.

У одного мужчины – гематома надбровного участка, еще у одного мужчины и женщины – резаные раны.

Взрывы в Запорожье 15 февраля

Взрывы в Запорожье во время ракетного обстрела Украины 15 февраля прогремели в промзоне областного центра.

Там зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.

Взрывной волной повреждены окна и крыши жилых домов.

Во время взрывов в Запорожье пострадали шесть человек.

Одна из раненых находится в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести.

Два человека от госпитализации отказались.

Взрывы в Днепре 15 февраля

Во время взрывов в Днепре 15 февраля также работала противовоздушная оборона.

В конце концов в Никопольском и Новомосковском районах силы ПВО уничтожили две ракеты.

Однако избежать попаданий не удалось – в Днепровском районе поврежден объект инфраструктуры.

Во время взрывов в Днепре и области никто из людей не пострадал.

Взрывы в Хмельницкой области 15 февраля

В результате взрывов в Хмельницкой области 15 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую цель, однако зафиксированы повреждения на объектах инфраструктуры и жилых объектах.

Так, при сбитии воздушного объекта произошло возгорание частного дома.

На местах работают все профильные службы.

Во время взрывов в Хмельницкой области 15 февраля пострадали три человека.

32-летний мужчина и 53-летняя женщина находятся в состоянии средней тяжести, 85-летняя пострадавшая – в шоковом состоянии.

Взрывы в Ивано-Франковской области 15 февраля

Во время взрывов в Ивано-Франковской области 15 февраля защитники неба уничтожили вражескую цель.

Обломки ракеты, падая, повлекли за собой незначительное воспламенение кровель хозяйственных построек.

Спасатели пожар оперативно ликвидировали.

Взрывы в Миргородском районе Полтавской области 15 февраля

После ночных взрывов в Миргородском районе Полтавской области 15 февраля произошло попадание в складское помещение.

В результате удара огнем охватило 100 кв. м.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 722-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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