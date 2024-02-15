Взрывы в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре: что известно о ракетной атаке 15 февраля
15 февраля во время ракетного обстрела Украины взрывы прогремели в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре.
Громко было также в Полтавской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
Обновлено в 14:50. Все, что известно о взрывах во время ракетного обстрела Украины 15 февраля, читайте в материале.
- Обстрел Украины 15 февраля: уничтожены 13 из 26 ракет
- Взрывы в Киеве 15 февраля
- Взрывы в Киевской области 15 февраля
- Взрывы во Львове 15 февраля
- Взрывы в Запорожье 15 февраля
- Взрывы в Днепре 15 февраля
- Взрывы в Хмельницкой области 15 февраля
- Взрывы в Ивано-Франковской области 15 февраля
- Взрывы в Миргородском районе Полтавской области 15 февраля
Обстрел Украины 15 февраля: уничтожены 13 из 26 ракет
Силы ПВО во время ракетного обстрела Украины 15 февраля уничтожили 13 из 26 запущенных россиянами ракет:
- восемь из 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 (выпущены из самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса);
- одну из шести баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (выпущены из Воронежской области РФ);
- все две крылатые ракеты Калибр (выпущены из района Новороссийска Краснодарского края РФ);
- две из четырех корректируемых авиационных ракет Х-59 (выпущены с оккупированной территории Запорожской области и Курской области РФ).
Две запущенные россиянами из Белгородской области РФ зенитные корректируемые ракеты С-300 уничтожить не удалось.
Взрывы в Киеве 15 февраля
Взрывы в Киеве 15 февраля стали результатом работы противовоздушной обороны.
Силы ПВО уничтожили все вражеские ракеты, которыми РФ атаковала столицу.
Известно, что взрывы в Киеве 15 февраля обошлись без жертв и разрушений.
Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.
Взрывы в Киевской области 15 февраля
Взрывы в Киевской области 15 февраля гремели во время работы сил ПВО.
Обломки ракет упали в двух населенных пунктах одного из районов Киевской области.
В семи частных домах побиты окна, фасады и крыши.
Также при взрывах в Киевской области повреждены несколько хозяйственных построек и автомобиль.
Взрывы во Львове 15 февраля
После взрывов во Львове во время ракетного обстрела Украины произошли попадания в электроподстанцию и землю между жилыми многоэтажками.
Электроподстанция полностью уничтожена. Пожар, охвативший ориентировочно 150 кв. м, 29 спасателей с помощью шести единиц техники тушили в течение двух часов.
В настоящее время офисные помещения, питавшиеся от электроподстанции, подключены к генераторам.
Информации о погибших и пострадавших на этом объекте пока нет.
Из-за взрывной волны после попадания другой ракеты в землю между жилыми многоэтажками выбиты окна в около 30 домах на пяти улицах.
Повреждены автомобили, припаркованные неподалеку.
Пострадали три жителя домов.
У одного мужчины – гематома надбровного участка, еще у одного мужчины и женщины – резаные раны.
Взрывы в Запорожье 15 февраля
Взрывы в Запорожье во время ракетного обстрела Украины 15 февраля прогремели в промзоне областного центра.
Там зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.
Взрывной волной повреждены окна и крыши жилых домов.
Во время взрывов в Запорожье пострадали шесть человек.
Одна из раненых находится в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести.
Два человека от госпитализации отказались.
Взрывы в Днепре 15 февраля
Во время взрывов в Днепре 15 февраля также работала противовоздушная оборона.
В конце концов в Никопольском и Новомосковском районах силы ПВО уничтожили две ракеты.
Однако избежать попаданий не удалось – в Днепровском районе поврежден объект инфраструктуры.
Во время взрывов в Днепре и области никто из людей не пострадал.
Взрывы в Хмельницкой области 15 февраля
В результате взрывов в Хмельницкой области 15 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую цель, однако зафиксированы повреждения на объектах инфраструктуры и жилых объектах.
Так, при сбитии воздушного объекта произошло возгорание частного дома.
На местах работают все профильные службы.
Во время взрывов в Хмельницкой области 15 февраля пострадали три человека.
32-летний мужчина и 53-летняя женщина находятся в состоянии средней тяжести, 85-летняя пострадавшая – в шоковом состоянии.
Взрывы в Ивано-Франковской области 15 февраля
Во время взрывов в Ивано-Франковской области 15 февраля защитники неба уничтожили вражескую цель.
Обломки ракеты, падая, повлекли за собой незначительное воспламенение кровель хозяйственных построек.
Спасатели пожар оперативно ликвидировали.
Взрывы в Миргородском районе Полтавской области 15 февраля
После ночных взрывов в Миргородском районе Полтавской области 15 февраля произошло попадание в складское помещение.
В результате удара огнем охватило 100 кв. м.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 722-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.