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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Вибухи у Львові: троє постраждалих, є влучання в обʼєкт інфраструктури

Вибухи у Львові 15 лютого

Вранці 15 лютого пролунали вибухи у Львові, по російських ракетах відпрацювала ППО, однак є і влучання, і постраждалі.

Вибухи у Львові 15 лютого – наслідки

Це підтвердив мер міста Андрій Садовий. Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що в області по російських ракетах працюють сили протиповітряної оборони.

– За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювала цю атаку, але все ж маємо одне влучання в об’єкт інфраструктури, – уточнив Садовий.

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Вибуховою хвилею вибило вікна у 18 житлових будинках на вулиці Науковій, пошкоджено автівки, припарковані поруч, також зачепило дві школи та один садок. Загалом вибито понад 400 вікон.

Під час атаки по Львову постраждало троє людей. Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани, допомогу надали на місці. Ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували. Їхньому життю нічого не загрожує.

Вулиця Наукова перекривалася, близько 12:50 рух транспорту було повністю відновлено.

Садовий виклав нові фото наслідків ракетного удару по Львову.

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Фото: Андрій Садовий

Війна в Україні, Львів, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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