В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Кропивницком прогремели взрывы.

Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

— В Кропивницком районе после взрывов предварительно без пострадавших и разрушений, — написал он в Telegram.

Известно, что в области была объявлена воздушная тревога.

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Сейчас воздушная тревога раздается по всей территории Украины. Как отметили в Воздушных силах, она связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 723-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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