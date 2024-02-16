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В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги
В Кропивницком прогремели взрывы.
Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
— В Кропивницком районе после взрывов предварительно без пострадавших и разрушений, — написал он в Telegram.
Известно, что в области была объявлена воздушная тревога.
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Сейчас воздушная тревога раздается по всей территории Украины. Как отметили в Воздушных силах, она связана с угрозой применения баллистического вооружения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 723-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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