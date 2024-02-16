ПеревіреноМаліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги
У Кропивницькому пролунали вибухи.
Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
– У Кропивницькому районі після вибухів попередньо без постраждалих і руйнувань, – написав він у Telegram.
Відомо, що в області була оголошена повітряна тривога.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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