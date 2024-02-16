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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Вибухи в Україні, війна

У Кропивницькому пролунали вибухи.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

– У Кропивницькому районі після вибухів попередньо без постраждалих і руйнувань, – написав він у Telegram.

Відомо, що в області була оголошена повітряна тривога.

Зараз дивляться

Тривога по всій Україні: причина

Наразі повітряна тривога лунає по всій території України. Як зазначили у Повітряних силах, вона пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 723-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Кропивницький
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