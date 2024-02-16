У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Кропивницькому пролунали вибухи.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

– У Кропивницькому районі після вибухів попередньо без постраждалих і руйнувань, – написав він у Telegram.

Відомо, що в області була оголошена повітряна тривога.

Зараз дивляться

Тривога по всій Україні: причина

Наразі повітряна тривога лунає по всій території України. Як зазначили у Повітряних силах, вона пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 723-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.