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Илья Нежигай, редактор ленты

Ракетная опасность: в Харькове раздаются взрывы

Вибухи в Україні, обстріл РФ
Фото: Факти ICTV

В Харькове прогремели взрывы в ночь на 18 февраля.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

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В полиции Харьковской области подтвердили, что в городе слышны взрывы. Правоохранители призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Параллельно с этим в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в Харьковской области существует ракетная опасность.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 725-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Харьков
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