Илья Нежигай, редактор ленты
Ракетная опасность: в Харькове раздаются взрывы
В Харькове прогремели взрывы в ночь на 18 февраля.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
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В полиции Харьковской области подтвердили, что в городе слышны взрывы. Правоохранители призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Параллельно с этим в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в Харьковской области существует ракетная опасность.
Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 725-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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