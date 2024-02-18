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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ракетна небезпека: у Харкові лунають вибухи

Вибухи в Україні, обстріл РФ
Фото: Факти ICTV

У Харкові пролунали вибухи в ніч проти 18 лютого.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Зараз дивляться

У поліції Харківської області підтвердили, що в місті чутно вибухи. Правоохоронці закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Паралельно із цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у Харківській області існує ракетна небезпека.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 725-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Харків
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