Татьяна Забожко, редактор ленты
Взрывы в Харькове 15 мая: активизировалась тактическая авиация РФ
Взрывы в Харькове 15 мая прогремели спустя полчаса после полудня.
Взрывы в Харькове 15 мая: что известно
Местные жители предполагают, что взрывы в Харькове 15 мая могли прогреметь за пределами города.
На момент взрывов в Харькове 15 мая на северо-восточном направлении уже более часа сохранялась активность вражеской тактической авиации.
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Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным Марсель перед взрывами призвал жителей Харькова и области не покидать укрытий из-за пусков вражеских ракет.
Городские и областные власти ситуацию в регионе пока не комментировали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 812-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генерал Марсель
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