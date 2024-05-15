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Взрывы в Харькове 15 мая: активизировалась тактическая авиация РФ

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Фото: Getty Images

Взрывы в Харькове 15 мая прогремели спустя полчаса после полудня.

Взрывы в Харькове 15 мая: что известно

Местные жители предполагают, что взрывы в Харькове 15 мая могли прогреметь за пределами города.

На момент взрывов в Харькове 15 мая на северо-восточном направлении уже более часа сохранялась активность вражеской тактической авиации.

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Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным Марсель перед взрывами призвал жителей Харькова и области не покидать укрытий из-за пусков вражеских ракет.

Городские и областные власти ситуацию в регионе пока не комментировали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 812-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генерал Марсель

Война в Украине, Взрыв, Новини Харкова, Російська агресія, Харьков
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