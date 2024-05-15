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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи в Харкові 15 травня: активізувалася тактична авіація РФ

вибух дим
Фото: Getty Images

Вибухи в Харкові 15 травня пролунали за пів години після опівдня.

Вибухи в Харкові 15 травня: що відомо

Місцеві жителі припускають, що вибухи в Харкові 15 травня могли прогриміти за межами міста.

На момент вибухів у Харкові 15 травня на північно-східному напрямку вже понад годину зберігалась активність ворожої тактичної авіації.

Зараз дивляться

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник із позивним Марсель перед вибухами закликав жителів Харкова та області не покидати укриттів через пуски ворожих ракет.

Міська та обласна влада ситуацію в регіоні наразі не коментувала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генерал Марсель

Війна в Україні, Вибух, Новини Харкова, Російська агресія, Харків
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