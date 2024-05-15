Вибухи в Харкові 15 травня: активізувалася тактична авіація РФ

Вибухи в Харкові 15 травня пролунали за пів години після опівдня.

Вибухи в Харкові 15 травня: що відомо

Місцеві жителі припускають, що вибухи в Харкові 15 травня могли прогриміти за межами міста.

На момент вибухів у Харкові 15 травня на північно-східному напрямку вже понад годину зберігалась активність ворожої тактичної авіації.

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Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник із позивним Марсель перед вибухами закликав жителів Харкова та області не покидати укриттів через пуски ворожих ракет.

Міська та обласна влада ситуацію в регіоні наразі не коментувала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генерал Марсель

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