Взрывы в Хмельницком: поврежден газораспределительный пункт, среди раненых – ребенок

Два человека пострадали во время взрывов в Хмельницком и области 24 апреля.

Обновлено в 11:20.

Взрывы в Хмельницком и области 24 апреля: что известно

Во время взрывов в Хмельницком и области 24 апреля силы противовоздушной обороны уничтожили три ударных беспилотника типа Shahed и четыре ракеты.

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Несмотря на это, зафиксированы разрушения в двух из трех районов региона.

В частности, во время взрывов в Хмельницком и области 24 апреля повреждены:

летняя площадка в парке отдыха;

газораспределительный пункт (утечки газа не произошло);

девять частных домохозяйств;

окна и двери в пяти квартирах многоквартирного дома;

гаражное помещение;

четыре автомобиля;

мотоцикл.

Из-за вражеской атаки произошло возгорание, которое уже ликвидировали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранения получили два человека.

В больнице находится мужчина с незначительными ранениями ноги.

Несовершеннолетней, которой порезало ногу стеклом, госпитализация, по предварительным данным, не понадобилась.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сергей Тюрин, Хмельницкий городской совет

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