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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрывы в Хмельницком: поврежден газораспределительный пункт, среди раненых – ребенок

Ракета, пуск ракети
Фото: Unsplash

Два человека пострадали во время взрывов в Хмельницком и области 24 апреля.

Обновлено в 11:20.

Взрывы в Хмельницком и области 24 апреля: что известно

Во время взрывов в Хмельницком и области 24 апреля силы противовоздушной обороны уничтожили три ударных беспилотника типа Shahed и четыре ракеты.

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Несмотря на это, зафиксированы разрушения в двух из трех районов региона.

В частности, во время взрывов в Хмельницком и области 24 апреля повреждены:

  • летняя площадка в парке отдыха;
  • газораспределительный пункт (утечки газа не произошло);
  • девять частных домохозяйств;
  • окна и двери в пяти квартирах многоквартирного дома;
  • гаражное помещение;
  • четыре автомобиля;
  • мотоцикл.

Из-за вражеской атаки произошло возгорание, которое уже ликвидировали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранения получили два человека.

В больнице находится мужчина с незначительными ранениями ноги.

Несовершеннолетней, которой порезало ногу стеклом, госпитализация, по предварительным данным, не понадобилась.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Сергей Тюрин, Хмельницкий городской совет

Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, Хмельницький
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