Взрывы в Хмельницком: поврежден газораспределительный пункт, среди раненых – ребенок
Два человека пострадали во время взрывов в Хмельницком и области 24 апреля.
Обновлено в 11:20.
Взрывы в Хмельницком и области 24 апреля: что известно
Во время взрывов в Хмельницком и области 24 апреля силы противовоздушной обороны уничтожили три ударных беспилотника типа Shahed и четыре ракеты.
Несмотря на это, зафиксированы разрушения в двух из трех районов региона.
В частности, во время взрывов в Хмельницком и области 24 апреля повреждены:
- летняя площадка в парке отдыха;
- газораспределительный пункт (утечки газа не произошло);
- девять частных домохозяйств;
- окна и двери в пяти квартирах многоквартирного дома;
- гаражное помещение;
- четыре автомобиля;
- мотоцикл.
Из-за вражеской атаки произошло возгорание, которое уже ликвидировали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранения получили два человека.
В больнице находится мужчина с незначительными ранениями ноги.
Несовершеннолетней, которой порезало ногу стеклом, госпитализация, по предварительным данным, не понадобилась.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Сергей Тюрин, Хмельницкий городской совет