Взрывы в Харькове: россияне 16 раз ударили по городу, много пострадавших

Взрывы в Харькове прогремели вечером 29 апреля. Город атакуют вражеские беспилотники. Взрывы были слышны в Шевченковском, Слободском и Киевском районах, есть пострадавшие.

Об этом заявил городской голова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 29 апреля: что известно

— В городе были слышны взрывы. Будьте осторожны — Харьков под атакой вражеских БПЛА, — написал мэр в Telegram.

Он добавил, что в городе раздаются взрывы. Под ударами вражеских дронов — Шевченковский и Слободской районы Харькова.

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Позже мэр уточнил, что взрывы раздаются снова — атака на город продолжается. В воздухе много российских дронов. Также под ударом оказался Киевский район.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки ранены шесть человек. Острую реакцию на стресс получила 5-летняя девочка.

Терехов написал, что есть информация об ударе вражеского БПЛА по многоэтажке в Слободском районе. 16 ударов зафиксировано по Харькову. Пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура.

О 23:23 было известно о 20 пострадавших мирных харьковчанах. По предварительной информации, есть среди них и тяжелые.

Напомним, ночью 24 апреля россияне по меньшей мере 25 раз атаковали Харьков.

14 раз враг ударил дронами и 11 раз — ракетами. Прокуратура зафиксировала три волны атак.

В результате атак в Харькове и пригороде пострадали 6 человек, среди которых один ребенок.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 161-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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