На Дніпропетровщині діти принесли додому частину FPV-дрона: двоє осіб у лікарні
У Нікопольському районі Дніпропетровської області двоє людей дістали поранення через вибух в оселі частини FPV-дрона.
Вибух частини FPV-дрона у Дніпропетровській області: що відомо
Вибух в оселі частини FPV-дрона стався напередодні в Нікопольському районі Дніпропетровської області, повідомив 2 травня керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За словами очільника ОВА, надзвичайна подія сталася тоді, коли діти принесли додому частину безпілотника.
Частина FPV-дрона вибухнула, щойно її взяв до рук 57-річний чоловік.
Постраждалого госпіталізували до лікарні.
У медзакладі з пораненнями перебуває також 22-річна жінка.
Нагадаємо, що вночі українські оборонці знищили над територією Дніпропетровської області чотири безпілотники.
Нікопольський район перебував під ударами ворожих FPV-дронів та артилерії.
Так, по Марганецькій громаді окупанти гатили ввечері та вночі, по Мирівській – уранці.
На інших територіях минулося без обстрілів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 165-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Сергій Лисак