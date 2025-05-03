На Дніпропетровщині діти принесли додому частину FPV-дрона: двоє осіб у лікарні

У Нікопольському районі Дніпропетровської області двоє людей дістали поранення через вибух в оселі частини FPV-дрона.

Вибух частини FPV-дрона у Дніпропетровській області: що відомо

Вибух в оселі частини FPV-дрона стався напередодні в Нікопольському районі Дніпропетровської області, повідомив 2 травня керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За словами очільника ОВА, надзвичайна подія сталася тоді, коли діти принесли додому частину безпілотника.

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Частина FPV-дрона вибухнула, щойно її взяв до рук 57-річний чоловік.

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

У медзакладі з пораненнями перебуває також 22-річна жінка.

Нагадаємо, що вночі українські оборонці знищили над територією Дніпропетровської області чотири безпілотники.

Нікопольський район перебував під ударами ворожих FPV-дронів та артилерії.

Так, по Марганецькій громаді окупанти гатили ввечері та вночі, по Мирівській – уранці.

На інших територіях минулося без обстрілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 165-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Сергій Лисак

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