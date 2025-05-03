Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Зеленському дали місце в першому ряду на похороні Папи Римського, попри протокол Ватикану
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 травня
Що радянська влада приховувала про Чорнобильську катастрофу: 5 невідомих фактів
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

На Дніпропетровщині діти принесли додому частину FPV-дрона: двоє осіб у лікарні

Швидка допомога і поліція
Фото: Нацполіція

У Нікопольському районі Дніпропетровської області двоє людей дістали поранення через вибух в оселі частини FPV-дрона.

Вибух частини FPV-дрона у Дніпропетровській області: що відомо

Вибух в оселі частини FPV-дрона стався напередодні в Нікопольському районі Дніпропетровської області, повідомив 2 травня керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За словами очільника ОВА, надзвичайна подія сталася тоді, коли діти принесли додому частину безпілотника.

Зараз дивляться

Частина FPV-дрона вибухнула, щойно її взяв до рук 57-річний чоловік.

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

У медзакладі з пораненнями перебуває також 22-річна жінка.

Нагадаємо, що вночі українські оборонці знищили над територією Дніпропетровської області чотири безпілотники.

Нікопольський район перебував під ударами ворожих FPV-дронів та артилерії.

Так, по Марганецькій громаді окупанти гатили ввечері та вночі, по Мирівській – уранці.

На інших територіях минулося без обстрілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 165-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи у Запоріжжі: ОВА попереджала про загрозу балістики
Обстріл Запоріжжя 18 січня 2025

Джерело: Сергій Лисак

безпілотник, Війна в Україні, Дніпропетровська область, дрон, Нікополь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь